Vorfahrt missachtet Unfall in Schwarzenfeld – Opel-Fahrerin übersieht VW Golf

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 19. August, um 14.40 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung in Irrenlohe in Schwarzenfeld an der Kreisstraße SAD3 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 32-jährige Opel-Fahrerin wollte aus Richtung Wohlfest kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Irrenlohe überqueren und übersah hierbei offensichtlich einen vorfahrtsberechtigten VW Golf, der von einem 41-Jährigen geführt wurde.