Anzeige erstattet Dreiste Ladendiebin klaut Elektronikartikel im Wert von über 2.500 Euro und flüchtet zu Fuß

Foto: 123rf.com

Eine dreiste Ladendiebin hat am Mittwochnachmittag, 19. August, versucht, in einem Elektromarkt in Wernberg-Köblitz zwei Elektronikartikel im Wert von über 2.500 Euro zu entwenden. Eine engagierte Mitarbeiterin nahm zu Fuß die Verfolgung der 45-jährigen Diebin auf, nachdem die Diebstahlssicherung beim Verlassen des Marktes angeschlagen hatte.