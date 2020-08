Die Polizei ermittelt Geldbörse aus einem Einkaufswagen geklaut

Aus einem Einkaufswagen im Lidl-Markt wurde am Dienstag, 18. August, 12-30 Uhr, ein Geldbeutel, der lose darin lag, entwendet.

Oberviechtach. Die Geschädigte erinnerte sich an ein junges Pärchen mit einem circa zwei Jahre alten Kind, dass sich längere Zeit in ihrer Nähe aufgehalten hatte. Eine Mitarbeiterin des Lidl-Marktes teilte außerdem mit, dass kurz vorher eine Kundin den versuchten Diebstahl ihrer Geldbörse aus dem Einkaufswagen bemerkt und ihr gemeldet habe. Die Kundin, die den Diebstahl verhindert hat, möchte sich bitte bei der Polizei in Oberviechtach melden. Welcher Kunde hat Beobachtung diesbezüglich gemacht?