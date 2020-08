Ermahnt 29-Jähriger war auf dem Amberger ZOB-Gelände ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Busbahnhof am Kaiser-Ludwig-Ring in Amberg beanstandete der Sicherheitsdienst am Dienstagnachmittag, 18. August, einen 29-Jährigen, der über das ZOB-Gelände gelaufen war, um die Toilette aufzusuchen, allerdings ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.