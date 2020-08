Unfall in Wackersdorf Betrunkener ohne Führerschein prallt mit einem Pkw gegen eine Gartenmauer

Am Dienstag, 18. August, gegen 19.05 Uhr, stand ein 48-jähriger in Wackersdorf wohnhafter Mann mit seinem Polo an der Kreuzung Sommerstraße/Badstraße. Nachdem er den Motor mehrmals aufheulen ließ beschleunigte er stark, fuhr die Sommerstraße entlang, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Gartenmauer, durchbrach diese und kam schließlich mit dem Pkw im Vorgarten eines Anwesens zum Stehen.