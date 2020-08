7.500 Euro Schaden Pkw kommt bei Starkregen ins Schleudern und dreht sich um 180 Grad

Foto: 123rf.com

Bei starkem Regen geriet am Montag, 17. August, um 14.10 Uhr, eine 40-jährige Frau aus Mittelfranken auf der Autobahn A9 bei Münchberg ins Schleudern und stieß in die Leitplanken. Sie war mit ihrem Ford Mondeo auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs, als auf Höhe Münchberg starker Regen einsetzte.