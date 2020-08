Kontrolle Zurückliegende Alkoholfahrt – Fahndungscomputer spuckt aktuellen Eintrag für einen 26-Jährigen aus

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Per Haftbefehl gesucht wurde ein 26-jähriger Mann aus Kroatien, der am Montag, 17. August, mit seinen Arbeitskollegen auf dem Weg nach Berlin war. Schleierfahnder der Hofer Verkehrspolizei stoppten einen mit sieben Personen besetzten Kleinbus um 7.40 Uhr am Parkplatz Lipperts zwischen der Anschlussstelle Hof/West und dem Autobahndreieck Bayerisches Vogtland auf der Autobahn A9.