Polizei ermittelt Unbekannter Mann in Klinikkleidung und Mundschutz sucht Seniorin in ihrer Wohnung auf

Foto: 123rf.com

In der Straße „Alte Kolonie“ in Schnaittenbach wurde ein unbekannter Mann in Klinikkleidung und Mundschutz am Montagnachmittag, 17. August, beobachtet. Wie sich herausstellte, suchte er eine Seniorin in ihrer Wohnung auf, um angeblich die Medikamentenliste zu überprüfen.