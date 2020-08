Angeblich dichtes Gedränge Shisha-Bar-Geschäftsführer und seine Türsteher wollen Polizeistreife an Kontrolle hindern

Nach einer Mitteilung über dichtes Gedränge von Feiernden unter Missachtung sämtlicher Corona-Regeln in einem Nachtlokal in Amberg sollte dort eine polizeiliche Kontrolle durchgeführt werden. Der 32-jährige Geschäftsführer der Lokalität und der Türsteher wollten die Streifenbesatzung zunächst an der Kontrolle hindern, traten den Beamten auf verbal aggressive Art und Weise gegenüber und versperrten den Weg zur Shisha-Bar.