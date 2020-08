Geldkarten noch vorhanden Unbekannter Dieb nimmt 250 Euro aus der Geldbörse eines Touristen

Ob er nun seine Geldbörse am Montagabend, 17. August, verloren hatte oder ob sie vielleicht entwendet worden war, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Kurz nach der telefonischen Meldung an die Polizeiinspektion Amberg fand sich aber das gute Stück eines italienischen Touristen auf der Außenablage eines Schaufensters am Marktplatz von Amberg.