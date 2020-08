3.000 Euro Schaden Unfall mit Sachschaden in Schwarzenfeld – Lkw übersieht Seat

Foto: 123rf.com

Am Montag, 17. August, gegen 9.30 Uhr, fuhr der 55-jährige Fahrer eines Lkws in Schwarzenfeld von der Ohmstraße in die bevorrechtigte Kreistraße SAD3 ein. Hierbei übersah er einen Seat Ibiza, der von einer 61-jährigen Frau aus Schwandorf gesteuert wurde.