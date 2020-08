Mehrfache Ruhestörung Bryan Adams in einer übermäßigen Lautstärke gespielt

Am Wochenende, 15. und 16. August, kam es in Bruck in der Bahnhofstraße mehrfach zu Ruhestörungen durch einen uneinsichtigen 60-jährigen Bewohner. Dieser spielte in der Nacht von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag mehrfach Bryan Adams in einer übermäßigen Lautstärke.