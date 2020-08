Polizei sucht Zeugen Lkw oder Landwirtschaftsfahrzeug fährt gegen Andreaskreuz und haut einfach ab

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 9. August, gegen 15.50 Uhr, wurde durch eine Streife der Bundespolizei ein Schaden am Andreaskreuz in der Mappacher Straße in Bruck festgestellt. Aufgrund des Schadens kann davon ausgegangen werden, dass ein Lkw oder großes Landwirtschaftsfahrzeug in den Tagen zuvor gegen das Andreaskreuz gefahren ist.