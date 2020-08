Entwendet wurde nichts Versuchter Einbruchdiebstahl in Mehrparteienhaus in Nabburg

In der Zeit von Freitag, 7. August, 15 Uhr, bis Sonntag, 16. August, 10 Uhr, wurde ein Rollo eines Anwesens in der Krankenhausstraße in Nabburg zur Hälfte hochgeschoben und das Fenster aufgedrückt. Das Fenster brach hierdurch aus der Aufhängung und die Scheibe bekam einen Sprung.