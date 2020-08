Kuriose Szene 21-Jähriger wollte seinen Rausch auf dem Dach eines Pkws ausschlafen

Sonntagfrüh, 16. August, gegen 1.30 Uhr, wurde die Polizei in Weiden über eine Person informiert, die offenbar auf dem Dach eines Pkws in der Tiefgarage in der Bürgermeister-Prechtl-Straße schlief.