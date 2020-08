Autoschlüssel sichergestellt Betrunken aufs Autodach gelegt – im Fahrzeug schlief eine ebenfalls alkoholisierte Person

Ein aufmerksamer Zeuge teilte am Sonntag, 16. August, gegen 1.30 Uhr mit, dass in der Tiefgarage in der Bürgermeister-Prechtl-Straße in Weiden eine betrunkene Person auf einem Autodach liegt.