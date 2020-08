Familienstreit Mädchen (6) wollte nur Geburtstag feiern, dann gab‘s eine Schlägerei

Am Samstagabend, 15. August, feierte eine Familie in der Christian-Seltmann-Straße in Weiden recht ausgelassen den Geburtstag eines sechsjährigen Mädchens. Der steigende Alkoholpegel brachte bei den erwachsenen Teilnehmern der Feier eine alte Geldschuld zu Tage, wegen derer man schließlich zu Streiten anfing.