Regennasse Fahrbahn Pkw rutscht in den Straßengraben – zwei Leichtverletzte

Foto: 123rf.com

Am Samstagnachmittag, 15. August, gegen 16.10 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Schwandorf in Neunburg vorm Wald mit ihrem Opel Astra die Gemeindeverbindungsstraße von Penting in Richtung Windmais. Kurz vor der Ortschaft Buch geriet sie in einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn nach rechts ins Bankett und rutschte in den Straßengraben.