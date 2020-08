Zeugen gesucht Unbekannter klaut abgesperrtes Fahrrad im Wert von 600 Euro

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 14. August, im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 17.45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein abgesperrtes Fahrrad von einem Fahrradstellplatz in der Güterhallenstraße in Schwandorf.