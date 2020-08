Einsatz in Hof Zwei 65-jährige Männer tragen ihren schon länger schwelenden Streit mit den Fäusten aus

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstagnachmittag, 15. August, gegen 13 Uhr, gerieten in der Lorenzstraße in Hof zwei türkische Männer in einen Streit, der mit Körperverletzung endete.