Die Polizei ermittelt Brand eines Abfallcontainers auf einem Schwarzenfelder Betriebsgelände

Am Freitag, 14. August, gegen 21.23 Uhr, bemerkte ein 38-jähriger Schwandorfer eine starke Rauchentwicklung auf einem Betriebsgelände am Wohlfester Weg in Schwarzenfeld.