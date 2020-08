Bei Pfreimd BMW auf dem Parkplatz Schloßberg an der A93 ausgebrannt

Foto: APS Schwandorf

Am Samstag, 15. August, gegen 5.05 Uhr, geriet ein BMW, Modell 5er, auf dem Parkplatz Schloßberg an der Autobahn A93 aufgrund eines technischen Defekts in Brand.