Unfallflucht Mähdrescher reißt Telefonkabel ab und fährt weiter

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 13. August, gegen 16.50 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Marktredwitz. Dieser gab an, einen soeben ereigneten Verkehrsunfall in Thierstein beobachtet zu haben. Seinen Angaben nach habe ein Mähdrescherfahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Thierstein und Pfannenstiel mit seinem Fahrzeug ein oberirdisch verlegtes Telefonkabel touchiert.