Zeugen gesucht Dieb klaut Tasche mit persönlichen Dokumenten und 100 Euro Bargeld aus einem Pkw

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. August, meldete ein 52-Jähriger bei der Polizeiwache Selb, dass seine Tasche aus dem in Schönwald abgestellten Pkw eines Freundes entwendet worden sei. Hierbei handele es sich um einen grauen Peugeot, der zur Tatzeit mit heruntergelassenen Scheiben in der Gartenstraße gestanden habe. Die Tatzeit könne der Geschädigte auf Donnerstag, 13. August, zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr, eingrenzen.