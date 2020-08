Hinweise erbeten Unbekannter Dieb klaut Damenrad aus einem Keller

Foto: 123rf.com

In der Zeit zwischen dem 29. Juni und 13. August entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Damenrad aus dem Abstellraum im Keller eines Hauses in der Dr.-Friedrich-Heß-Straße in Wunsiedel.