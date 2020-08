Keine Verletzten 24-Jährige will in die Bundesstraße einbiegen und übersieht anderes Auto

Am Donnerstag, 13. August, um 17.45 Uhr, wollte in Tröstau eine 24-jährige Frau aus Tröstau mit ihrem Pkw von Leupoldsdorf kommend nach links in die Bundesstraße B303 einbiegen. Dabei übersah sie das Auto einer 57-jährigen Wunsiedlerin, die auf der Bundesstraße in Richtung Bayreuth unterwegs war und ihr gegen die hintere linke Fahrzeugseite fuhr.