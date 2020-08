452 Fälle Jeder Siebte bei Geschwindigkeitsmessung auf der A72 geblitzt

Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Hofer Verkehrspolizei auf der Autobahn A72 bei Köditz am Donnerstag, 13. August, in den Abendstunden löste bei 3.245 gemessenen Fahrzeugen in 452 Fällen die Kamera aus. Das entspricht einer sogenannten „Beanstandungsquote“ von rund 14 Prozent.