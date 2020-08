Diebstahl beim Shoppen Unbekannter Dieb entwendet IPhone aus einem Kinderwagen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. August, zwischen 14.10 Uhr und 15.30 Uhr, befand sich in Schwandorf eine 23-Jährige samt Kinderwagen auf Shoppingtour in den ortsansässigen Bekleidungsgeschäften.