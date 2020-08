Hinweise erbeten Radfahrer missachtet Vorfahrt und stürzt – Lkw fährt einfach weiter

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. August, um 14.20 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Radfahrer die Mossendorfer Straße in Burglengenfeld stadteinwärts. An der Einmündung zur Schmidmühlener Straße missachtete der Mann die Vorfahrt eines aus Richtung Zementwerk kommenden Lkws. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen und stürzte dabei.