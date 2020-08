Beziehungsprobleme Mann rastet aus und schlägt nach Streit Glaseinsatz der Haustüre ein

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. August, gegen 20.40 Uhr, trafen sich in der Münchshofener Straße in Teublitz mehrere Personen zu einem Schlichtungsgespräch wegen Beziehungsproblemen. Hierbei rastete ein bislang unbekannter Mann derart aus, dass er mit der Faust gegen die Haustüre schlug.