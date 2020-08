Sauerei Bauschutt in einem Waldgebiet bei Fraunberg illegal entsorgt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. August, wurde von einem Waldbesitzer in seinem Wald an der Kreisstraße SAD28 bei Fraunberg eine Unratablagerung, bestehend aus Isolierungen, einem Spülkasten, Kartons und sonstigem Bauschutt, aufgefunden.