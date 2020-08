Unfall bei Neunburg Vorfahrt missachtet – Pkw überschlägt sich

Am Mittwoch, 12. August, gegen 18 Uhr, wollte ein 75-jähriger Opel-Virago-Fahrer aus Waldmünchen von Zeitlarn kommend in die Staatsstraße 2040 in Richtung Neunburg vorm Wald einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Opel Zafira eines 49-jährigen Mann aus Neunburg, der in Richtung Oberlangenried unterwegs war.