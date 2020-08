Zeugen gesucht Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Helm zerbrochen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 11. August, gegen 16.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines Opel Agila die Mooslohstraße in Weiden in stadtauswärtige Richtung. Im Einmündungsbereich Peuerlstraße/Mooslohstraße stieß er mit einem Fahrradfahrer zusammen.