Zeugen gesucht Fahrraddieb klaut versperrtes E-Bike im Wert von 2.000 Euro

Ein versperrtes E-Bike der Marke Cube des Typs Katmandu entwendete ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, 11. August, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. In dieser Zeit stand das Rad versperrt vor dem Anwesen Am Langen Steg 4 in Weiden.