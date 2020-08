Zwei Punkte 38-Jähriger auf Drogenfahrt mit Pkw ohne Zulassung und Versicherung

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Beamte der Polizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz kontrollierten am Dienstag, 11. August, gegen 10.15 Uhr, einen 38-jährigen Pkw-Fahrer, der mit einem Renault Twingo auf der Frauenrichter Straße in Weiden fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einige Ungereimtheiten fest. Unter anderem passte die ausgehändigte Zulassungsbescheinigung nicht zu den angebrachten Kennzeichen.