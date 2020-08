Anzeige erstattet 33-jähriger, polizeibekannter Drogenkonsument beleidigt Polizeibeamten

Während eines Einsatzes parkten die Polizeibeamten ihren Streifenwagen am Dienstag, 11. August, gegen 22 Uhr, in der Bahnhofstraße in Schwandorf. Ein 33-jähriger, polizeibekannter Drogenkonsument näherte sich im weiteren Verlauf des Einsatzes dem Streifenwagen und ging zielstrebig auf einen Polizeibeamten zu, der neben dem Polizeifahrzeug stand.