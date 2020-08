Die Polizei sucht Zeugen Passat in Nittenau verkratzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montag, 10.August, gegen 11 Uhr, stellte ein 43-jähriger Nittenauer seinen schwarzen VW Passat in der Thanner Straße 26 in Nittenau unbeschädigt ab. Jetzt ermittelt die Polizei.