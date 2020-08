Im Landkreis Wunsiedel Mähdrescher mit einem Traktor abgeschleppt – 57-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Foto: DRF Luftrettung

Am Montag, 10. August, um 14.35 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Mähdrescher auf dem Wirtschaftsweg von Tiefenbach nach Bad Alexandersbad. In Dünkelhammer hatte er einen technischen Defekt an der Antriebswelle. In der Folge kam es zu einem schweren Unfall.