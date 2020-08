Hinweise erbeten Unbekannte klauen Bargeld aus Pfarramt in Weiden

Ein oder mehrere Unbekannte gelangten im Zeitraum von Freitag, 7. August, 13 Uhr, bis Montag, 10. August, 7.30 Uhr, in das Pfarramt der Kirchengemeinde St. Michael in Weiden. Im Inneren des Gebäudes beschädigten sie ein Sideboard, um an eine Geldtasche zu gelangen. Hieraus entwendeten sie Bargeld.