Körperverletzung Zwei Frauen gerieten sich in Marktredwitz in die Haare

Am Dienstag, 10. August, gegen 21 Uhr, ist es in der Klingerstraße zu einem Streit zwischen zwei Frauen gekommen.

Marktredwitz. Hierbei sei die 18-jährige Geschädigte ihren Angaben nach von einer 29-Jährigen an den Haaren gezogen und in die Rippen getreten worden sein. Hierbei sei die 18-Jährige leicht verletzt worden. Eigenen Angaben der 18-Jährigen zufolge habe sie sich für eine Untersuchung in ein Krankenhaus begeben. Auslöser für die Unstimmigkeit solle der Partner der 29-Jährigen gewesen sein. Die Polizei Marktredwitz ermittelt nun gegen die 29 Jahre alte Frau wegen des Vergehens der vorsätzlichen Körperverletzung.