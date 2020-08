Längere Stauungen Auffahrunfall mit Folgen – zwei Personen verletzt und rund 22.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 10. August, gegen 9.20 Uhr, war in Schwandorf in der Wackersdorfer Straße stadtauswärts ein Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten unterwegs. Auf Höhe eines Möbelhauses hielt deswegen ein entgegenkommender Opel-Fahrer am rechten Fahrbahnrand an. Dies bemerkte offenbar ein 43-jähriger Skoda-Fahrer, der hinter dem Opel unterwegs war, zu spät.