5.000 Euro Schaden Taxifahrerin ist kurz unaufmerksam und fährt auf Opel auf – beide Fahrerinnen leicht verletzt

Am Montag, 10. August, gegen 8.30 Uhr, waren ein Mercedes-Taxi und ein Opel in Schwandorf in der Ettmannsdorfer Straße stadtauswärts unterwegs. Dabei war die 35-jährige Taxifahrerin kurz unaufmerksam und fuhr auf den vorausfahrenden Opel auf, der von einer 45-jährigen Schwandorferin gelenkt wurde.