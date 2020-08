Orientierungslos Verwirrten Mann in einer Tankstelle aufgegriffen

Foto: Wendell Franks/123rf.com

Am Sonntag, 9. August, gegen 13 Uhr, wurde der Polizei Marktredwitz eine verdächtige männliche Person gemeldet, die sich in einer Tankstelle in der Wölsauer Straße aufhalten würde.