Gefährliche Körperverletzung Berauschter 30-Jähriger wird geschlagen und rastet während Behandlung aus

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Sonntag, 9. August, zwischen 5.35 Uhr und 5.45 Uhr, verständigte ein 30-jähriger Mann in Nabburg die Polizeieinsatzzentrale und gab an, dass er zusammengeschlagen wurde. Nach Eintreffen der Rettungskräfte und der Streife schilderte der amtsbekannte Mann, der im Bereich des rechten Auges eine Verletzung hatte, dass er von mehreren Personen, zuerst im Bereich des Poststeiges und später am Bahnhof geschlagen wurde.