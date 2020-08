Anzeige erstattet Äpfel im Garten des Nachbarn geklaut

Foto: Ursula Hildebrand

Durch die Eigentümerin eines Mehrparteienhauses in der Ruhseugstraße in Schwandorf konnte am frühen Sonntagnachmittag, 9. August, beobachtet werden, wie eine weitere Bewohnerin des Anwesens in den privaten Garten eindrang, der direkt an das Anwesen anschließt.