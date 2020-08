Nach Streit 51-Jähriger wirft Geldbörse seiner Freundin auf das Dach der OTH in Amberg

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein bei der Polizei bestens bekanntes Pärchen hat mal wieder am Sonntag, 9. August, für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nachdem sie sich am Morgen schon in der Wohnung gestritten und kurzzeitig wieder vertragen hatten, gingen die beiden gemeinsam in den Park vor der OTH (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden).