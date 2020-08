Kontrolle Schleierfahnder erfolgreich – zweimal Drogen im Blut, dreimal Marihuana im Gepäck

Am Sonntagabend, 9. August, kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb auf der Autobahn A93 bie Gattendorf einen Renault aus dem Zulassungsbereich Leipzig an der Autobahn-Anschlussstelle Hof-Ost. Die Beamten stellten beim 55-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest, die ein auf THC und Methamphetamin positiver Schnelltest dann auch bestätigte.

Gattendorf. Doch auch der 34-jährige Beifahrer zeigte Anhaltspunkte für etwaigen Drogenkonsum. Auf Nachfrage gab er eine geringe Menge Marihuana aus seinem Versteck im Fahrzeug heraus. Die Weiterfahrt wurde schließlich unterbunden, beim Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt und beide erhielten eine Anzeige.

Bereits eine Stunde zuvor hatte eine andere Streife der Grenzpolizei an der gleichen Örtlichkeit einen Pkw, diesmal aus dem Zulassungsbereich Berlin, kontrolliert. Auch dieser gab auf Nachfrage zu, verbotenerweise im Besitz einer geringen Menge Marihuana zu sein.

Fast zeitgleich fiel einer weiteren Streife ein paar Kilometer weiter, am Autobahndreieck Hochfranken, ein kroatischer Pkw auf. Die erfahrenen Fahnder sollten recht behalten: Nicht nur, dass der Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, in seinem Reisegepäck, versteckt in einem Socken, hatte dieser eine geringe Menge Marihuana ins Bundesgebiet geschmuggelt. Nachdem die Beamten das Rauschgift aufgefunden und beschlagnahmt hatten, veranlassten sie auch bei dem 32-Jährigen eine Blutentnahme.