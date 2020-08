Tierischer Einsatz Ausgebüxt – die Polizei musste am Steinberger See ein Schaf einfangen

Am Samstag, 8. August, gegen 18.40 Uhr, teilte ein Badegast des Steinberger Sees der Polizeiinspektion Schwandorf ein herrenloses Schaf im Umfeld des Sees mit.

Steinberg am See. Die eingetroffene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schwandorf konnte das Schaf ausfindig machen und nahm zunächst über 15 Minuten erfolglos die Verfolgung um das Gewässer auf, um dem Tier habhaft zu werden. Erst mit Hilfe des Schäfers und unter Einsatz eines Lockvogels in Form eines frisch geborenen Lämmchens konnte das Schaf schlussendlich eingefangen und übergeben werden.