Ersthelfer sprangen ins Wasser Auto landet in einem Weiher – 72-jähriger Fahrer stirbt

Foto: Jeanette Dietl/123rf.com

Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Waldsassen ereilte am Sonntagabend, 9. August, per Funk die Nachricht, dass ein Fahrzeug auf dem Dach in einem Weiher nahe der Ortschaft Großbüchlberg liegen und sich darin noch eine Person befinden soll.