Trunkenheit im Verkehr 21-Jähriger mit 1,22 Promille und ohne Führerschein am Steuer erwischt

Am Samstag, 8. August, gegen 23.30 Uhr, wurde in der Wilhelmstraße in Hof ein Ford Fiesta kontrolliert. Der 21-jährige rumänische Fahrer befand sich alleine in seinem Fahrzeug. Bei der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch festgestellt.